2019-10-22T11:15:41+03:00
Происшествия

Пятигорчанка нашла лекарство от всех болезней, но потеряла все деньги

Женщина решила, что её и мужа могут исцелить маги
Андрей ЗОБОВ
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Маги умело вытянули из пенсионерки деньги, но обещанного здоровья не далиМаги умело вытянули из пенсионерки деньги, но обещанного здоровья не далиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пятигорске старушка нашла лекарство от всех болезней — женщина поверила в силу магии и попыталась излечить себя и мужа, потратив на это все сбережения. Но, как это и бывает, недуги не отступили. В отличие от денег, которые оказались в руках у мошенников.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, 7-летняя бабушка позвонила магам и поверила, что они смогут провести «очищающий сеанс» на расстоянии. За чары она заплатила 220 тысяч рублей. При чём заботливая женщина не забыла о муже — его тоже должны были излечить.

К несчастью, после того, как обряды были проведены, а деньги переведены электронными платежами, ничего не изменилась. Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве и ищут преступников. Но, как это часто бывают, маги как сквозь землю провалились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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