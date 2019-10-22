Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне
На днях в сети появился видеоролик, который вызвал бурную реакцию пользователей. Событие происходит в Чечне. На кадрах видны три мальчика, которые пытаются, взявшись за руки, остановить свадебный кортеж и потребовать «выкуп».
При этом некоторые автолюбители проезжают мимо мечущихся по дороге детей, не притормаживая.
- А завтра еще недовольные родители начнут жаловаться, мол, как так, вы сбили моего ребенка, - пишет пользователь сети.
Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне.
После публикации этого видео республиканская прокуратура начала проверку по антиобщественному поведению детей на проезжей части Грозного.
Теперь правоохранителям предстоит установить личность этих детей и их родителей, которые допустили этот инцидент.
ИСТОЧНИК KP.RU