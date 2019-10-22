Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-22T12:06:04+03:00

Водители, проезжая мимо мечущихся по дороге мальчишек, даже не притормаживали

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На днях в сети появился видеоролик, который вызвал бурную реакцию пользователей. Событие происходит в Чечне. На кадрах видны три мальчика, которые пытаются, взявшись за руки, остановить свадебный кортеж и потребовать «выкуп».

При этом некоторые автолюбители проезжают мимо мечущихся по дороге детей, не притормаживая.

- А завтра еще недовольные родители начнут жаловаться, мол, как так, вы сбили моего ребенка, - пишет пользователь сети.

Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне.

После публикации этого видео республиканская прокуратура начала проверку по антиобщественному поведению детей на проезжей части Грозного.

Теперь правоохранителям предстоит установить личность этих детей и их родителей, которые допустили этот инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU