2019-10-22T13:17:06+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»

Кредит предоставляется юридическим лицам в форме ООО и индивидуальным предпринимателям
Иван ЕГОРОВ
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УралсибУралсиб
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Этот продукт предназначен для активных клиентов Банка, имеющих обороты по расчетному счету в течение не менее 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на кредит.

Денежные средства предоставляются на срок от 6 до 60 месяцев. Фиксированная процентная ставка – 15%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная – 1,5 млн. рублей. Кредит предоставляется без залога. Требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга/супруги для ИП.

Предварительное решение принимается на основании 2-х документов: Анкеты-Заявки и паспорта. Окончательное решение принимается за один рабочий день.

Годовая выручка компании не должна превышать 125 млн рублей включительно. Требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. Есть ограничения к видам деятельности бизнеса компании, а также к численности работников.

Подробности в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15 г.

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