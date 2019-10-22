Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину
В сети появились кадры, где дагестанские сотрудники полиции спасают тонущего мужчину в Избербаше.
Инцидент случился 11 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД по Республике Дагестан спасли тонущего мужчину, который сам не мог выбраться из Каспийского моря.
Так, полицейский Ильмудтин Юнусов в форме, увидев несчастного, вбежал в море и вытащил дагестанца.
Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину.
После этого несколько правоохранителей оказали мужчине первую медицинскую помощь и отвезли в центральную городскую больницу.
Известно, что любитель водных процедур здоров и уже идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU