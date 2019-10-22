СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-22T13:03:50+03:00

Несчастный здоров и уже идет на поправку

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В сети появились кадры, где дагестанские сотрудники полиции спасают тонущего мужчину в Избербаше.

Инцидент случился 11 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД по Республике Дагестан спасли тонущего мужчину, который сам не мог выбраться из Каспийского моря.

Так, полицейский Ильмудтин Юнусов в форме, увидев несчастного, вбежал в море и вытащил дагестанца.

Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину.

После этого несколько правоохранителей оказали мужчине первую медицинскую помощь и отвезли в центральную городскую больницу.

Известно, что любитель водных процедур здоров и уже идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU