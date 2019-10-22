2019-10-22T14:20:19+03:00
Общество

Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане

В Дербенте унылые фасады домов сделали произведениями искусства [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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фото: соцсети главы города Дербентфото: соцсети главы города Дербент
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- Фестиваль соединил в себе историческое прошлое и современное искусство, тематика всех работ призвана подчеркнуть национальный колорит Дагестана, - рассказывает мэр Дербента Хизри Абакаров, откуда на многоэтажках граффити во всю стену.

Унылые фасады оживают на глазах. Устойчивой против дождя, снега и солнца краской профи рисуют в национальной тематике. Здесь вам и девушка на всю 10-этажку в кавказском наряде за ткацким станком, и мастерица гончарного искусства:

фото: соцсети главы города Дербент

фото: соцсети главы города Дербент

На другом доме нарисовали яркие фрукты, цветы, птицы и кавказские хребты. Четвертый фасад украсили узором ковра, в переплетении которого можно прочитать цитаты из "Моего Дагестана" Расула Гамзатова. На пятом - танцующий джигит, на чьей бурке изображены наскальные рисунки. Продержится вся эта красота не меньше 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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