Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане
- Фестиваль соединил в себе историческое прошлое и современное искусство, тематика всех работ призвана подчеркнуть национальный колорит Дагестана, - рассказывает мэр Дербента Хизри Абакаров, откуда на многоэтажках граффити во всю стену.
Унылые фасады оживают на глазах. Устойчивой против дождя, снега и солнца краской профи рисуют в национальной тематике. Здесь вам и девушка на всю 10-этажку в кавказском наряде за ткацким станком, и мастерица гончарного искусства:
фото: соцсети главы города Дербент
На другом доме нарисовали яркие фрукты, цветы, птицы и кавказские хребты. Четвертый фасад украсили узором ковра, в переплетении которого можно прочитать цитаты из "Моего Дагестана" Расула Гамзатова. На пятом - танцующий джигит, на чьей бурке изображены наскальные рисунки. Продержится вся эта красота не меньше 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU