Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-22T14:20:19+03:00

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- Фестиваль соединил в себе историческое прошлое и современное искусство, тематика всех работ призвана подчеркнуть национальный колорит Дагестана, - рассказывает мэр Дербента Хизри Абакаров, откуда на многоэтажках граффити во всю стену.

Унылые фасады оживают на глазах. Устойчивой против дождя, снега и солнца краской профи рисуют в национальной тематике. Здесь вам и девушка на всю 10-этажку в кавказском наряде за ткацким станком, и мастерица гончарного искусства:

фото: соцсети главы города Дербент

На другом доме нарисовали яркие фрукты, цветы, птицы и кавказские хребты. Четвертый фасад украсили узором ковра, в переплетении которого можно прочитать цитаты из "Моего Дагестана" Расула Гамзатова. На пятом - танцующий джигит, на чьей бурке изображены наскальные рисунки. Продержится вся эта красота не меньше 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU