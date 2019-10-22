2019-10-22T14:17:23+03:00
Общество

«Пока не заплатишь — не возвращайся»: Новая жена заставила мужчину заплатить алименты бывшей

Должник разом отдал 223 тысячи рублей
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Новая супруга заставила мужчину заплатить бывшей жене 223 тысячиНовая супруга заставила мужчину заплатить бывшей жене 223 тысячиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе молодая жена устроила разнос своему супругу за невыплаченные алименты. Девушка случайно узнала, что мужчина должен экс-супруге 223 тысячи рублей. Отойдя от шока, она закатила такой скандал, что безответственный отец побежал к приставам.

— Почти два года он не перечислял ни копейки, хотя от прошлого брака у него есть сын и дочь, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю. — Не помог арест телефона и ограничение водительских прав. Неплательщик даже начал скрываться от приставов. Его подали в розыск, однако в итоге он явился сам.

Новая супруга была в такой ярости, что поставила мужчине условие: или он платит алименты, или может не возвращаться домой. В итоге алиментщик мигом прибежал в службу и выплатил все 223 тысячи до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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