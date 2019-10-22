"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу
Перед показом видео из Instagram Асхаба Тамаева представим героев. Это уже известный "Чеченский халк" и звезда, родившаяся в Instagram год назад. Новоиспеченный блогер Эдвард Билл. Популярность и миллион фанатов в сети завоевал "пранками" (розыгрышами). Многие из которых сами же пользователи считают глупыми:
Один из роликов на странице Билла в Instagram.
Теперь о ролике у Асхаба. Юноша хотел зрелищно перед камерой снести бутылку на голове пранкера ногой. Но удар пришелся ниже. В ухо. Эдварду так сильно "прилетело", что чуть голову не снесло:
"Чеченский халк" снес Эдварда Билла.
- Это случайно, - оправдывался и смеялся Тамаев, убегая от Билла.
Над этим видео уже посмеялись почти 200 тысяч пользователей.
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
ИСТОЧНИК KP.RU