"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-22T15:05:34+03:00

Шутка не удалась и попала на видео

Изменить размер текста: A A

Перед показом видео из Instagram Асхаба Тамаева представим героев. Это уже известный "Чеченский халк" и звезда, родившаяся в Instagram год назад. Новоиспеченный блогер Эдвард Билл. Популярность и миллион фанатов в сети завоевал "пранками" (розыгрышами). Многие из которых сами же пользователи считают глупыми:

Один из роликов на странице Билла в Instagram.

Теперь о ролике у Асхаба. Юноша хотел зрелищно перед камерой снести бутылку на голове пранкера ногой. Но удар пришелся ниже. В ухо. Эдварду так сильно "прилетело", что чуть голову не снесло:

"Чеченский халк" снес Эдварда Билла.

- Это случайно, - оправдывался и смеялся Тамаев, убегая от Билла.

Над этим видео уже посмеялись почти 200 тысяч пользователей.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU