2019-10-22T15:35:54+03:00
Общество

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Недавно Книга зафиксировала в Чечне рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде
Ася АСРЯН
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Кадыров возглавил конный поход в этническом костюмеКадыров возглавил конный поход в этническом костюмеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Москве в ближайшее время Рамзану Кадырову вручат сертификат Книги рекордов Гиннеса, как главе региона России, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за один год.

Напомним, что в этом зрелищном событии поучаствовали более 1,2 тысячи всадников. А сам поход возглавил в этническом костюме чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Кстати, глава республики назвал это мероприятие «незабываемым событием в жизни любителей верховой езды» и «шагом, направленным на укрепление дружеских, братских отношений между народами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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