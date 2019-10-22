2019-10-22T15:51:38+03:00
Происшествия

"Не дай Бог таких детей!": сын избил 54-летнюю мать и стал изгоем

Заявление в полицию написала сама потерпевшая [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии расследуется уголовное дело против подозреваемого в избиении родной матери. На жителя Пригородного района написала заявление сама 54-летняя потерпевшая. Женщина показала побои и сказала, что нанес их ее сын у нее дома.

- Я вчера к маме приехал, поругались. На нервной почве поругались, - отвечает на вопросы полицейских задержанный.

"От нервов": сын избил 54-летнюю мать.

- Заявительница пояснила, что словесная перепалка с сыном переросла в ссору, в ходе которой он побил ее. В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину 1990 года рождения, ранее привлекавшего к уголовной ответственности, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД.

Тем временем видео с допросом вместе с новостью об избиении матери сыном облетела регион. Герой скандала стал местным изгоем:

- Не дай Бог таких детей! - кричат жители Северной Осетии. - Не полицию надо звать, а вывести на площадь и привязать к столбу. Лицо откройте его, пусть все знают героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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