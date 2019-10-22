2019-10-22T16:09:09+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон начался во всем Ставропольском крае

Но потребуется еще пару дней на полноценный запуск тепла
Полина ШАПОШНИКОВА
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На всей территории Ставропольского края начат отопительный сезон, пишет «Ставропольская правда». Первыми тепло получили в начале октября два района: Апанасенковский и Грачевский. С 15 по 18 октября батареи заработали в домах жителей 19 муниципалитетов. С этой недели перешли в зимний режим котельные Ставрополя, Пятигорска, Железноводска, Невинномысска и Буденновского района.

Каждый орган местного самоуправления самостоятельно решал вопрос со стартом отопительного сезона.

В минЖКХ региона отметили, что на полноценный запуск отопления требуется около 2-3 дней. УК должна устранить воздушные пробки, чтобы тепло пришло в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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