Отопительный сезон начался во всем Ставропольском крае
На всей территории Ставропольского края начат отопительный сезон, пишет «Ставропольская правда». Первыми тепло получили в начале октября два района: Апанасенковский и Грачевский. С 15 по 18 октября батареи заработали в домах жителей 19 муниципалитетов. С этой недели перешли в зимний режим котельные Ставрополя, Пятигорска, Железноводска, Невинномысска и Буденновского района.
Каждый орган местного самоуправления самостоятельно решал вопрос со стартом отопительного сезона.
В минЖКХ региона отметили, что на полноценный запуск отопления требуется около 2-3 дней. УК должна устранить воздушные пробки, чтобы тепло пришло в дома.
ИСТОЧНИК KP.RU