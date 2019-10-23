На Ставрополье в пожаре спасся муж, а жена-инвалид сгорела

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-23T10:28:36+03:00

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Начата проверка после гибели 62-летней женщины в пожаре в станице Ставропавловской. По данным следствия, ночью 21 октября в подсобке в частном доме станицы Кировского горкоруга произошло короткое замыкание проводки. В результате начался пожар, загорелся весь дом. Не смогла спастись и погибла живущая в доме женщина, которая является инвалидом. Сосед, увидевший огонь, смог помочь только ее мужу.

Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU