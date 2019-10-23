«Яркое не надевать, обтягивающее не носить»: В Ингушетии ввели дресс-код для учителей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-23T10:33:38+03:00

В республике считают, что внешний облик учителя должен отличаться аккуратностью, элегантностью и опрятностью

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Теперь учителя в Ингушетии должны одеваться на работу в деловом стиле. Под дресс-кодом подразумевается «строгий подтянутый вид, а именно умеренность в подборе цветовых решений, обуви и аксессуаров».

По словам главы министерства образования и науки Эсет Боковой, внешний вид педагога так же важен, как и его знания и профессионализм. Своего рода учителя должны стать примером для своих школьников.

Она также считает, что внешний облик учителя должен отличаться аккуратностью, элегантностью, чистотой и опрятностью.

ИСТОЧНИК KP.RU