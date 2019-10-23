Ставил подписи без разбора: чиновнику на Ставрополье предъявили обвинение в халатности
Он подтвердил своей подписью окончание ремонта дорог, что не соответствовало действительности
Фото: СУ СКР по СК
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Экс-главу Каясулинского сельсовета Нефтекумского горокруга обвиняют в халатности.
Следствие установило, что Тагир Беккуватов в декабре 2016 года пытался избежать ответственности за неисполнение бюджета на 2016 год. Чиновник подписал документ о якобы выполненных работах по ремонту автомобильных дорог, хотя на деле работы до конца не были завершены.
Расследование уголовного дела окончено, оно передано в суд на рассмотрение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU