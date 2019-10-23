Рамзан Кадыров будет воспитывать чеченскую молодежь за пределами республики

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-23T10:59:10+03:00

Поводом послужили недавно опубликованные в соцсети сообщения о недостойном поведении отдельных уроженцев Чечни

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Рамзан Кадыров заявил о намерении заняться воспитанием «каждого чеченца» за пределами Чечни. А поможет ему в этом «Единая концепция духовно-нравственного воспитания», которую он же разработал в республике в 2013 году.

— Каждый чеченец, проживающий за пределами республики, должен понимать, что от его поступков зависит мнение о нашем народе в целом. За хулиганство, мошенничество, иные правонарушения и преступления придётся ответить по закону, —считает чеченский лидер.

Поводом такого решения стали недавно опубликованные в соцсети сообщения о недостойном поведении отдельных уроженцев Чечни. По мнению Кадырова, эти единичные случаи «бросают тень на весь чеченский народ», на культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU