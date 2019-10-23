Лихач на Ставрополье опрокинулся с пассажиром в иномарке
Машину выбросило с трассы на высокой скорости
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Водитель перевернутого автомобиля в Степновском районе отказался проходить медицинское освидетельствование.
Он, проезжая со слишком высокой скоростью на 43 километре автодороги «Зеленокумск – Соломенское – Степное», выехал за пределы трассы. «Опель Вектра» опрокинулся. А водителя с пассажиром увезли в больницу.
33-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU