Лихач на Ставрополье опрокинулся с пассажиром в иномарке

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-23T11:23:30+03:00

Машину выбросило с трассы на высокой скорости

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Водитель перевернутого автомобиля в Степновском районе отказался проходить медицинское освидетельствование.

Он, проезжая со слишком высокой скоростью на 43 километре автодороги «Зеленокумск – Соломенское – Степное», выехал за пределы трассы. «Опель Вектра» опрокинулся. А водителя с пассажиром увезли в больницу.

33-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU