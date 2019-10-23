В Ессентуках 81-летняя женщина-нарушительница умерла в ДТП
Она переходила трассу в неположенном месте
Фото: УИГБДД по СК
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В Ессентуках 22 октября 81-летняя нарушительница умерла под колесами машины.
На улице Октябрьской водитель «ВАЗ-21103» несся по дороге и не успел вовремя затормозить перед старушкой, которая шла не по пешеходному переходу, хотя он находился неподалеку.
81-летняя пенсионерка умерла в больнице. 25-летний водитель не раз нарушал ПДД. Проводится проверка, устанавливается степень вины участников ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU