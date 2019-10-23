Сбросил с четвертого этажа: ставрополец отомстил девушке, жестоко убив её любимую собаку
В Изобильненском округе мужчина жестоко поквитался с животным девушки, с которой крупно поссорился. Житель поселка Солнечнодольска из-за внезапной ненависти к девушке не только избил ее любимую дворнягу ногами, но и выбросил истерзанное животное через окно с четвертого этажа.
Животное погибло, а его владелица не смогла смириться с потерей, подала заявление на мужчину.
В ходе расследования опрошены очевидцы, проведена ветеринарная судебная экспертиза. Теперь уголовное дело передано в суд на рассмотрение.
Максимальное наказание, что грозит мужчине — лишение свободы до 3 лет. Однако в ином случае дело может закончится штрафом или обязательными работами.
ИСТОЧНИК KP.RU