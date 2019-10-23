«Вышли из вокзала и исчезли»: Поиски пропавших бабушки с внучкой прекращены на Ставрополье
Накануне полиция и волонтеры искали пропавших в Кисловодске бабушку с внучкой. 61-летняя жительница и четырехлетняя малышка приехали в город-курорт из города Октябрьск.
Утром у входа вокзала гостей должны были встретить родственники. Однако этого не произошло, пенсионерка не выходила на связь. Судя по записям с камер наблюдения, бабушка с внучкой вышли и отправились в неизвестном направлении.
С того момента об их местонахождении ничего не было известно. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и неравнодушные жители города-курорта.
23 октября стало известно, что пропавшие нашлись. Как выяснилось, пенсионерка просто не успела купить местную сим-карту, поэтому встречающие ее ставропольцы не могли с ней связаться.
Сейчас женщина с внучкой находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU