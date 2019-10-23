«Вышли из вокзала и исчезли»: Поиски пропавших бабушки с внучкой прекращены на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-23T12:39:24+03:00

Пенсионерка с ребенком приехали в наш регион из города Октябрьск

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Накануне полиция и волонтеры искали пропавших в Кисловодске бабушку с внучкой. 61-летняя жительница и четырехлетняя малышка приехали в город-курорт из города Октябрьск.

Утром у входа вокзала гостей должны были встретить родственники. Однако этого не произошло, пенсионерка не выходила на связь. Судя по записям с камер наблюдения, бабушка с внучкой вышли и отправились в неизвестном направлении.

С того момента об их местонахождении ничего не было известно. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и неравнодушные жители города-курорта.

23 октября стало известно, что пропавшие нашлись. Как выяснилось, пенсионерка просто не успела купить местную сим-карту, поэтому встречающие ее ставропольцы не могли с ней связаться.

Сейчас женщина с внучкой находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU