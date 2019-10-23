Президентскую стипендию получили 8 ставропольцев

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-23T12:52:20+03:00

Студенты и аспиранты будут получать ее в 2019-2020 учебном году

Изменить размер текста: A A

Восемь ставропольских студентов получили стипендию президента РФ. В новом учебном году ее назначили обучающимся в СКФУ Саиде Баисове, Алексею Гвозденко, Елене Голимблевской, Алексею Речицкому, студентке СтГАУ Светлане Мещеряковой, старшекурснице Северо-Кавказского института РАНХиГС Джулине Шихмагомедовой. Гордиться собой могут и два аспиранта СКФУ Михаил Гурчинский и Никита Землянушнов.

По условиям конкурса, будущие стипендиаты должны быть успешны не только в учебе, но еще в научной и общественной деятельности. Статус стипендиата президента Российской Федерации позволят получать по 2 530 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU