2019-10-23T12:52:20+03:00
Общество

Президентскую стипендию получили 8 ставропольцев

Студенты и аспиранты будут получать ее в 2019-2020 учебном году
Полина ШАПОШНИКОВА
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Восемь ставропольских студентов получили стипендию президента РФ. В новом учебном году ее назначили обучающимся в СКФУ Саиде Баисове, Алексею Гвозденко, Елене Голимблевской, Алексею Речицкому, студентке СтГАУ Светлане Мещеряковой, старшекурснице Северо-Кавказского института РАНХиГС Джулине Шихмагомедовой. Гордиться собой могут и два аспиранта СКФУ Михаил Гурчинский и Никита Землянушнов.

По условиям конкурса, будущие стипендиаты должны быть успешны не только в учебе, но еще в научной и общественной деятельности. Статус стипендиата президента Российской Федерации позволят получать по 2 530 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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