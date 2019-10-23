2019-10-23T12:57:09+03:00
Происшествия

Стали известны последние слова исчезнувшего в Дагестане психбольного

Мужчина исчез из кафе в Махачкале, где сидел с братом
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Республике ДагестанФото: ГУ МВД по Республике Дагестан
Изменить размер текста:

Стали известны подробности загадочного исчезновения психически неуравновешенного мужчины в Дагестане. Оказалось, что он неизвестным образом исчез из кафе.

Пропавший вместе с братом спокойно отдыхал в кафе на проспекте Амет-Хан Султана в Махачкале. Ничего не предвещало беды, родственники беседовали. В какой-то момент 37-летний Джавадов Хаял Шабан Оглы сообщил, что ненадолго отойдёт в туалет и пропал.

Брат не дождался Хаяла ни через час, ни через два и забил тревогу. Ситуацию усугубляет тот факт, что пропавший может даже не понимать, что его разыскивают из-за психического расстройства. Однако, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, родственники уверенны, что Джавадов не опасен для окружающих.

Приметы мужчины: выглядит на 25-30 лет, рост средний, 175-180 см, худощав. Круглое лицо, прямой нос, тёмные глаза и волосы, короткая стрижка. Одет в чёрную матерчатую куртку, серые джинсы, чёрные туфли и чёрную кепку.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефонам: 8 (8722) 99-42-24, 8 (930) 426-92-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президентскую стипендию получили 8 ставропольцев
«Вышли из вокзала и исчезли»: Поиски пропавших бабушки с внучкой прекращены на Ставрополье
Сбросил с четвертого этажа: ставрополец отомстил девушке, жестоко убив её любимую собаку
В Ессентуках 81-летняя женщина-нарушительница умерла в ДТП
Лихач на Ставрополье опрокинулся с пассажиром в иномарке
В Пятигорске два человека пострадали в перевернутом авто
Рамзан Кадыров будет воспитывать чеченскую молодежь за пределами республики
Ставил подписи без разбора: чиновнику на Ставрополье предъявили обвинение в халатности
«Яркое не надевать, обтягивающее не носить»: В Ингушетии ввели дресс-код для учителей
На Ставрополье в пожаре спасся муж, а жена-инвалид сгорела
"Синтоловый качок" рассказал, как ему удалят синтол из "рук-базук"
«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились
Жуткие крики, конвульсии, пение: изгнание джинна сняли на видео в Чечне
Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"
Карантин из-за бруцеллеза введен на Ставрополье
Видео: в Ставрополе полыхает здание