Стали известны последние слова исчезнувшего в Дагестане психбольного

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-23T12:57:09+03:00

Мужчина исчез из кафе в Махачкале, где сидел с братом

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Стали известны подробности загадочного исчезновения психически неуравновешенного мужчины в Дагестане. Оказалось, что он неизвестным образом исчез из кафе.

Пропавший вместе с братом спокойно отдыхал в кафе на проспекте Амет-Хан Султана в Махачкале. Ничего не предвещало беды, родственники беседовали. В какой-то момент 37-летний Джавадов Хаял Шабан Оглы сообщил, что ненадолго отойдёт в туалет и пропал.

Брат не дождался Хаяла ни через час, ни через два и забил тревогу. Ситуацию усугубляет тот факт, что пропавший может даже не понимать, что его разыскивают из-за психического расстройства. Однако, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, родственники уверенны, что Джавадов не опасен для окружающих.

Приметы мужчины: выглядит на 25-30 лет, рост средний, 175-180 см, худощав. Круглое лицо, прямой нос, тёмные глаза и волосы, короткая стрижка. Одет в чёрную матерчатую куртку, серые джинсы, чёрные туфли и чёрную кепку.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефонам: 8 (8722) 99-42-24, 8 (930) 426-92-28.

ИСТОЧНИК KP.RU