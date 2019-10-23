В Михайловске построят детсад с живым уголком
Оформление помещений будет по мотивам мультиков
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Двухэтажное здание детского сада на 160 мест построят в Михайловске. Сейчас проект находится на согласовании, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на пресс-службу минстроя края. В саду будет 8 групп, две из них — для малышей от 1,5 до 2 лет.
В помещении из трех блоков обустроят спальни, туалеты, столовую, общий зал, бассейн. Планируется яркое оформление в мультипликационном стиле и даже живой уголок в холле.
ИСТОЧНИК KP.RU