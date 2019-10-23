Парень в Ставрополе кидал в людей кирпич, а им понравилось

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-23T14:41:01+03:00

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Молодой блогер из Ставрополя, который развивает свой аккаунт в соцсетях с помощью пранков, устроил новую встряску местным жителям. Он бросал в стекла общественных заведений муляж кирпича, проверяя реакцию людей. Для начала привлекал внимание, а потом замахивался кирпичом, который легко отскакивал от поверхности, не нанося повреждений. Некоторые отпрыгивали от окон, другие сохраняли поразительное спокойствие. Особенно весело смотрелся диалог мамы и дочери в одном из городских кафе.

- А, это пранкер, — флегматичное реагирует девушка и отворачивается от замахнувшегося кирпичом блогера.

- А что такое пранк? - спрашивает у нее взрослая женщина, не отвлекаясь от еды.

Странно, но многие реагировали на розыгрыш добродушно. Даже те, кто сначала испугался, поворачивались к блогеру с улыбкой и демонстрировали знаки одобрения.

Пранкер в Ставрополе кидает в людей кирпичи.

ИСТОЧНИК KP.RU