Парень в Ставрополе кидал в людей кирпич, а им понравилось
Молодой блогер из Ставрополя, который развивает свой аккаунт в соцсетях с помощью пранков, устроил новую встряску местным жителям. Он бросал в стекла общественных заведений муляж кирпича, проверяя реакцию людей. Для начала привлекал внимание, а потом замахивался кирпичом, который легко отскакивал от поверхности, не нанося повреждений. Некоторые отпрыгивали от окон, другие сохраняли поразительное спокойствие. Особенно весело смотрелся диалог мамы и дочери в одном из городских кафе.
- А, это пранкер, — флегматичное реагирует девушка и отворачивается от замахнувшегося кирпичом блогера.
- А что такое пранк? - спрашивает у нее взрослая женщина, не отвлекаясь от еды.
Странно, но многие реагировали на розыгрыш добродушно. Даже те, кто сначала испугался, поворачивались к блогеру с улыбкой и демонстрировали знаки одобрения.
Пранкер в Ставрополе кидает в людей кирпичи.
ИСТОЧНИК KP.RU