«Последняя инстанция» появилась на Ставрополье
Кассационный суд общей юрисдикции работает в Пятигорске. Благодаря этому Пятигорск станет одной из судебных столиц страны.
Глава края Владимир Владимиров заявил, что в кассационные суды люди приходят как в последнюю инстанцию, когда надеяться больше не на кого. Поэтому ответственность у работников высокая. В стране существует всего 9 таких судов и 5 апелляционных судов общей юрисдикции.
Пятигорский суд будет заниматься пересмотром решений судов КБР, КЧР, Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края, а также станет рассматривать судебные акты Третьего апелляционного суда общей юрисдикции города Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU