«Последняя инстанция» появилась на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-23T15:24:41+03:00

В Пятигорске открыт суд, который пересматривает решения других судов

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Кассационный суд общей юрисдикции работает в Пятигорске. Благодаря этому Пятигорск станет одной из судебных столиц страны.

Глава края Владимир Владимиров заявил, что в кассационные суды люди приходят как в последнюю инстанцию, когда надеяться больше не на кого. Поэтому ответственность у работников высокая. В стране существует всего 9 таких судов и 5 апелляционных судов общей юрисдикции.

Пятигорский суд будет заниматься пересмотром решений судов КБР, КЧР, Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края, а также станет рассматривать судебные акты Третьего апелляционного суда общей юрисдикции города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU