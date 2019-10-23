Некоторым ставропольцам вернут деньги за капремонт
Речь о жителях малоквартирных домов
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В Ставропольском крае из программы капремонта выбыли 615 домов. Согласно новому постановлению правительства, дома, где число квартир не превышает пяти, жильцы будут ремонтировать сами. Подавляющее число таких зданий оказалось в Курсавском сельсовете Андроповского района, Кисловодске, в Советском, Минераловодском горокругах и в Железноводске.
Такое решение было принято по просьбе самих собственников.
Уже уплаченные взносы на капремонт выбывших из программы домов будет возвращены. Обращаться по этому вопросу следует в фонд капремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU