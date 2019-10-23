23 тысячи ставропольских водителей не уважают пешеходов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-23T17:37:12+03:00

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321 человек умер в ДТП на Ставрополье в 2019 году, в том числе 13 детей. Еще 3156 человек были травмированы. Как рассказали в региональном ГИБДД на итоговом совещании, за 9 месяцев года случилось 2 333 аварии.

Мер по профилактике аварий с участием малолетних часто бывает недостаточно, отметили в ведомстве. В этот год к рейдам по правильной перевозке детей присоединялись главы муниципалитетов. Эту новинку предполагается оставить, продолжится работа и с пьяными автомобилистами. Ведь за 2019 год было поймано около 7,5 тысяч пьяных водителей, 23 тысячи, проявивших неуважение к пешеходам, 6 тысяч выехавших на встречку, 71 тысяча водителей без ремней безопасности, 22 тысячи водителей, нарушающих правила перевозки детей.

Сообщается, что массовые проверки автолюбителей на трезвость не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU