Дагестанские врачи впервые удалили гематому головного мозга без трепанации
Медики провели операцию с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы
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Уникальную операцию по удалению внутримозговой гематомы без трепанации черепа провели врачи Республиканской клинической больницы Дагестана.
Их пациенткой стала женщина после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Известно, что медики провели операцию с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы.
Эта методика занимает меньше времени, менее травматична для пациента. А также легче и без осложнений проходит и послеоперационное восстановление больного.
ИСТОЧНИК KP.RU