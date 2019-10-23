2019-10-23T20:27:41+03:00
Общество

Дагестанские врачи впервые удалили гематому головного мозга без трепанации

Медики провели операцию с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы
Ася АСРЯН
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Уникальную операцию по удалению внутримозговой гематомы без трепанации черепа провели врачи Республиканской клинической больницы Дагестана.

Их пациенткой стала женщина после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Известно, что медики провели операцию с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы.

Эта методика занимает меньше времени, менее травматична для пациента. А также легче и без осложнений проходит и послеоперационное восстановление больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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