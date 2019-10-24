«Хабиб дерётся не за Россию, иначе где его флаг»: Макгрегор попытался настроить россиян против Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-24T15:12:18+03:00

Удержаться от оскорблений титулованный ирландец не смог. Но, кажется, и не собирался

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Конор Макгрегор вновь оскорбил дагестанского чемпиона Хабиба Нурмагомедова. На этот раз он попытался убедить россиян в том, что боец уважает Дагестан, но не Россию.

— Разве Нурмагомедов представляет Россию? Я так не считаю. Если это действительно так, то где его флаг? Каждый раз я выхожу со своим флагом, с гордостью несу флаг своей Родины. Его отец хочет, чтобы он поднимал флаг, но он сам этого не хочет. Нужным не считает, — заявил Конор на пресс-конференции в Москве.

На этом ирландец не остановился, назвав своего заклятого соперника «трусом» и попытавшись оскорбить его на национальной почве.

Кроме того, он трус. Слышал, что он чуть не погиб, сбрасывая вес до лёгкой категории. Он вообще боится рисков. Боится драться с теми, кто не слабее его. Всегда выбирает слабых соперников. И убегает от нашего боя. Все россияне знают, что дагестанцы всегда убегают. На этот раз у него не получится. Реванш неизбежен, — резюмировал Конор.

Читатели «Комсомолки» наверняка знают, что сам Хабиб уже не раз отвечал на провокационные вопросы по поводу флага. Нурмагомедов уверен, что российский флаг всегда с ним.

— Я всегда выхожу с ним. На экранах показан флаг моей страны. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Для меня куда важнее, чтобы мы сами себя не разделяли так. А у нас есть люди, которые провоцируют подобными заявлениями, пытаясь сделать это. Но этого никогда не будет, мы все вместе. И должны быть вместе, — говорил Нурмагомедов в одном из интервью.

Почитать полную версию отчёта о пресс-конференции Конора Макгрегора вы можете на нашем сайте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ненависть или шоу: Макгрегор рассказал, почему он оскорбляет Нурмагомедова и анонсировал новый бой

Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, ответив на вопросе о реванше с Хабибом, взаимной ненависти и желании приобрести недвижимость в столице России. Кроме того, ирландец анонсировал своё возвращение в UFC. По его словам, уже 18 января он вернётся в октагон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU