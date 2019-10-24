Ненависть или шоу: Макгрегор рассказал, почему он оскорбляет Нурмагомедова и анонсировал новый бой

Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, ответив на вопросе о реванше с Хабибом, взаимной ненависти и желании приобрести недвижимость в столице России. Кроме того, ирландец анонсировал своё возвращение в UFC. По его словам, уже 18 января он вернётся в октагон. Бой пройдёт в Лас-Вегасе, однако имя соперника Конор пока предпочёл не называть.

— Я чувствую, что я подвёл тех, кто болел за меня. Я подвёл фанатов и не могу это так оставить, поэтому я возвращаюсь, чтобы вернуть свой пояс. Это начнётся уже скоро, в декабре у меня будет первый бой. Для этого я даже перестал пить виски, я свеж и я возвращаю себе форму. Главная цель — взять реванш и отобрать пояс у Хабиба. Этот бой должен состояться здесь, в Москве, — заявил ирландец в ходе пресс-конференции в столице.

На пресс-конференции прозвучал и главный вопрос, который мучает фанатов: ненависть между Макгрегором и Хабибом — настоящая, или это всего лишь элемент шоу. Ирландец ответил неожиданно честно.

— Это очень, очень, очень, очень ожесточённое соперничество, которое уже перешло из разряда спортивного на личное. Это жесточайшее столкновение интересов, и этот конфликт ещё далеко от завершения. Поэтому я хочу реванша. Мы должны его исчерпать. Разрешить до конца. Это наш долг перед всеми, и перед вами в первую очередь, — сказал Макгрегор.

Макгрегор признался, что за годы противостояния ненависть между ним и Хабибом стала настоящейФото: REUTERS

Не постеснялся ирландец ответить и на вопрос о захвате Нурмагомедова, который заставил его капитулировать. После боя в сети появилось множество роликов, демонстрирующих, как можно вырваться из такого захвата.

— Вы знаете, я сам, наверное, больше ста раз пересматривал этот момент. Анализировал его со всех сторон. Возможно, можно было вырваться. Но, как бы там ни было, Хабиб невероятно силён. И вырваться из его захвата куда сложнее. В общем, что произошло, то произошло. Я предпочитаю смотреть вперёд. Я хочу приехать сюда и показать всё, на что способен. Показать, что всё это было ошибкой. Я хочу подарить россиянам сюжет, такой же силы как в фильме «Рокки». Это будет захватывающе, — пообещал Конор.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Без очередных оскорблений в адрес Нурмагомедова ирландец тоже не обошёлся. Когда его спросили, почему он решил не приезжать на бой в Абу-Даби, он рассвирепел.

— Мне вообще был не интересен бой. Порье? Я встречался с Порье и вырубил его за 90 секунд. Он вообще не боец этого уровня. Всё что он может — нюхать трусы чемпионов. Кстати, если вы хотите узнать, как пахнут мои трусы — спросите у Хабиба. В первом раунде, когда он пытался пройти мне в ноги, я чувствовал, как он нюхает этот божественный аромат, — сказал Макгрегор.

Кроме того, Конор попытался настроить россиян против дагестанского чемпиона. Он хотел сыграть на давно закрытой теме, вспомнив, что Нурмагомедов не выносит на бой флаг РФ.

— Разве Нурмагомедов представляет Россию? Я так не считаю. Если это действительно так, то где его флаг? Каждый раз я выхожу со своим флагом, с гордостью несу флаг своей Родины. Его отец хочет, чтобы он поднимал флаг, но он сам этого не хочет. Нужным не считает, — попытался убедить присутствующих ирландец.

Впрочем, Хабиб давно ответил на подобные претензии. Дагестанский чемпион напомнил, что российский флаг всегда с ним — он загорается на табло, когда его объявляют. И считает любые заявления на эту тему «отвратительной попыткой разделить россиян».

В концовке интервью ирландец оскорбил дагестанцев и признался, что никогда не приедет в Дагестан. Но уже присматривает недвижимость в Москве — столица России очень понравилась чемпиону. И он обещал вернуться, когда докажет свою состоятельность и будет готов снова бросить вызов чемпиону — Хабибу Нурмагомедову.

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