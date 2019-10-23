2019-10-23T11:21:28+03:00
Спорт

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Ирландец похвалил американца и сделал очень неожиданный выбор
Андрей ЗОБОВ
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Конор МакгрегорКонор МакгрегорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Конор Макгрегор сделал крайне неожиданный прогноз на предстоящий бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Боец сделал несколько комплиментов в адрес американца, но, вопреки всему, сказал, что победить должен дагестанский чемпион.

Ирландский боец беседовал с журналистами в Киеве. И, неожиданно, после вопроса о своём заклятом сопернике, Конор не стал острословить и оскорблять Нурмагомедова. Наоборот — проявил уважение и даже поставил на дагестанца.

— Очень сложный для меня выбор. Тони очень сильный, отличный боец. У него есть качество — когда он падает, он всегда поднимается и бьёт снова. Он неутомим и очень силён. Но я выбираю Хабиба. Хабиб победит, — сказал Макгрегор.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова

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Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится в марте-апреле 2020 года. Бойцы уже публично выразили заинтересованность в проведении поединка. Да и других серьёзных оппонентов для непобедимого дагестанца в лёгком весе практически не осталось.

К слову, Конор может стать последним соперником в карьере Хабиба. Глава промоушена Дана Уайт, сам ирландец и даже представители Нурмагомедова не исключают возможности реванша. Он даже готов согласиться на условия чемпиона и провести поединок в Москве или Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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