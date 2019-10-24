2019-10-24T17:15:32+03:00
Общество

Малыш жестоко убитой Регины Гагиевой передан на воспитание ее родственникам

Теперь ребенок будет жить с родителями умершей мамы
Ася АСРЯН
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Напомним, что после жестокого убийства Регины Гагиевой встал острый вопрос, с кем теперь будет жить трехлетний сын.

Когда супруги развелись, ребенка на воспитание взяла семья Вадима Техова. Того самого мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены.

Сразу после похорон родственники Гагиевой занялись вопросом опекунства малыша. Причем, право на опеку над ребенком заявляли обе стороны. 24 октября стало известно, что по решению специальной комиссии трехлетний малыш передан на воспитание родителям Регины Гагиевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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