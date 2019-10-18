«Перерезал горло и вскрыл вены»: Убийца Регины Гагиевой пытался покончить с собой в СИЗО

Обвиняемый в нашумевшем убийстве экс-супруги Регины Гагиевой пытался покончить жизнь самоубийством. Злоумышленник, находясь в СИЗО, перерезал горло, повредил ноги и вскрыл вены.

А после всего этого пришел в республиканскую клиническую больницу в сопровождении конвоя. Кстати, напомним, что именно в этом медучреждении от его ранений скончалась бывшая жена ревнивца, 22-летняя Регина Гагиева.

Ранее «КП — Северный Кавказ» информировал о том, что обвиняемый Вадим Техов дважды нарушал домашний арест. Так, впервые он покинул пределы своей квартиры ночью 13 сентября. Второй раз он «испытал судьбу» через пять дней.

22-летняя Регина Гагиева, не приходя в сознание, скончалась в больнице

В этот злополучный день он на почве ревности напал с ножом на Гагиеву. Напомним, что не приходя в сознание, раненая девушка скончалась спустя неделю.

А недавно в сети появилось видео, как несколько женщин в траурных платках исписывают ворота дома семьи Техова. В этом доме с родителями обвиняемого в убийстве живет трехлетний сын Регины Гагиевой. Семья девушки заявляла после похорон, что собирается забрать малыша к себе домой.

Бывший муж зверски зарезал 22-летнюю красавицу из-за ревности к новым кавалерам (полное видео, 18+).

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В сентябре Вадим Техов дважды нарушал режим домашнего ареста, и в обоих случаях оперативный работник уголовно-исполнительной инспекции уведомлял об этом следственное управление МВД (подробнее).

Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями

На фото неизвестные оставили оскорбительные надписи в адрес семьи убийцы. Позже появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как ночью к воротам подходят три женщины. Их головы покрыты траурными платками (подробнее).