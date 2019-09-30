Зверское убийство 22-летней Регины Гагиевой могли предотвратить
Североосетинский Отелло, убивший в порыве безумной ревности свою бывшую жену Регину Гагиеву, был под домашним арестом. Более того, за пять дней до страшной расправы, он уже сбегал из дома — прощупывал почву.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ФСИН Северной Осетии, Вадим Техов в момент убийства проходил по другой статье. Мужчина был под следствием, но ему выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Понимая, что в случае обвинительного приговора его бывшая жена сможет спокойно общаться с мужчинами, ревнивец решил покончить с ней, как и поклялся раньше. Однако он был под домашним арестом и боялся, что ему сможет помешать полиция.
Поэтому 13 сентября он сбежал из дома. Во ФСИН тревожный сигнал получили и передали в полицию рекомендацию по изменению меры пресечения на заключение в СИЗО. Однако правоохранители просто не успели принять решение и выполнить все формальности. В итоге, 18 сентября убийца с браслетом на ноге спокойно вышел из дома, добрался до офиса девушки и изрезал её после короткого разговора на повышенных тонах.
Видео с места происшествия попало в соцсети и вызвало широкий резонанс вокруг инцидента.
Шесть дней за жизнь Регины Гагиевой боролись врачи. Девушка скончалась от полученных ран. А Техову светит до 15 лет колонии по статье убийство. И ещё один срок по другой статье.
КСТАТИ
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«Или ты моя, или я тебя зарежу», – угрожал ревнивый Вадим бывшей жене. Кстати, Регину он украл, когда ей едва исполнилось восемнадцать лет. До нее у Вадима Техова уже был брак и отношения с женщинами. И их он тоже любил избивать (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU