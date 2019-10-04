2019-10-04T10:20:11+03:00
Общество

Информацию о «бегстве» Техова сотрудники УФСИН передали после его нападения на Гагиеву

В сентябре Вадим Техов дважды нарушал режим домашнего ареста
Ася АСРЯН
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Информацию о нарушении Вадимом Теховым домашнего ареста сотрудники УФСИН сообщили после его нападения на бывшую жену Регину Гагиеву. Об этом информирует пресс-– служба МВД России по Республике Северная Осетия-Алания.

Это подтверждают материалы служебной проверки силового ведомства, которую провели после того, как в УФСИН заявили о том, что дважды уведомляли следственное управление МВД о нарушении обвиняемым домашнего ареста.

«Фактически сведения о нарушении Теховым запретов и ограничений поступили лишь после причинения им ножевых ранений Гагиевой Регине. Материалы проверки будут направленны в СКР по РСО-А для юридической оценки действий должностных лиц и принятия процессуального решения», – сообщается на официальном сайте МВД Северной Осетии.

Ранее УФСИН сообщило, что в сентябре Вадим Техов дважды нарушал режим домашнего ареста, и в обоих случаях оперативный работник уголовно-исполнительной инспекции уведомлял об этом следственное управление МВД.

В материале пресс-службы управления указывалось, что после первого же нарушения следователь МВД должен был ходатайствовать об ужесточении меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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