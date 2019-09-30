2019-09-30T12:20:23+03:00
Общество

Стало известно, какое наказание ждет ревнивца, жестоко зарезавшего Регину Гагиеву

Резонансное преступление шокировало жителей Северной Осетии
Ася АСРЯН
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22-летняя Регина Гагиева, не приходя в сознание, скончалась в реанимации спустя шесть дней. Фото: кад видео/соцсети22-летняя Регина Гагиева, не приходя в сознание, скончалась в реанимации спустя шесть дней. Фото: кад видео/соцсети
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Против 31-летнего жителя Владикавказа Вадима Техова возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что ревнивый владикавказец ворвался на работу к бывшей жене и искромсал ее ножом. 22-летняя Регина Гагиева, не приходя в сознание, скончалась в реанимации спустя шесть дней.

Ранее сообщалось, что на момент преступления Техов должен был находиться под домашним арестом. Поэтому не останутся без внимания и те правоохранители, которые должны были контролировать действия злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике Северная Осетия-Алания.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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