Поиски 16-летней девушки, пропавшей три дня назад, завершены
Жительницу Кисловодска доставили домой
Поиски 16-летней девушки, пропавшей три дня назад, закончилисьФото: СОЦСЕТИ
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Полицейские завершили поиски 16-летней девушки, которая вышла из дома 24 октября и не вернулась. О результатах розыскных операциях сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.
- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места, где находится Диана 2003 года рождения. В настоящее время девочка находится дома, - сказано в сообщении ведомства.
Поиск школьницы начался еще 26 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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