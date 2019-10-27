2019-10-27T10:40:08+03:00
Общество

Поиски 16-летней девушки, пропавшей три дня назад, завершены

Жительницу Кисловодска доставили домой
Варвара АНТОНОВА
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Поиски 16-летней девушки, пропавшей три дня назад, закончилисьПоиски 16-летней девушки, пропавшей три дня назад, закончилисьФото: СОЦСЕТИ
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Полицейские завершили поиски 16-летней девушки, которая вышла из дома 24 октября и не вернулась. О результатах розыскных операциях сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.

- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места, где находится Диана 2003 года рождения. В настоящее время девочка находится дома, - сказано в сообщении ведомства.

Поиск школьницы начался еще 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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