2019-10-27T13:16:56+03:00
Общество

Наталья Водянова выиграла бутылку водки на свадьбе во Владикавказе

Девушка приехала на бракосочетание друзей
Варвара АНТОНОВА
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Наталья Водянова выиграла бутылку водки на свадьбе во ВладикавказеНаталья Водянова выиграла бутылку водки на свадьбе во ВладикавказеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Наталья Водянова с детьми приехал на свадьбу во Владикавказе. На торжестве именитая модель впервые попробовала осетинские пироги, станцевала армянский танец и выиграла бутылку водки.

На свадьбе Водянова была в белом платье, стилизованном под народное. Красавице очень понравилась торжество, на котором она могла беззаботно танцевать, веселиться и кружиться с детьми. Гости свадьбы тоже остались довольны простым поведением звезды подиума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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