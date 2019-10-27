Наталья Водянова выиграла бутылку водки на свадьбе во Владикавказе
Девушка приехала на бракосочетание друзей
Наталья Водянова выиграла бутылку водки на свадьбе во ВладикавказеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Наталья Водянова с детьми приехал на свадьбу во Владикавказе. На торжестве именитая модель впервые попробовала осетинские пироги, станцевала армянский танец и выиграла бутылку водки.
На свадьбе Водянова была в белом платье, стилизованном под народное. Красавице очень понравилась торжество, на котором она могла беззаботно танцевать, веселиться и кружиться с детьми. Гости свадьбы тоже остались довольны простым поведением звезды подиума.
ИСТОЧНИК KP.RU
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