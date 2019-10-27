2019-10-27T15:38:43+03:00
Происшествия

В Дагестане в ДТП погибли двое автомобилистов

Еще трое пострадали
Варвара АНТОНОВА
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В субботу на трассе "Акуши-Леваши" в Дагестане произошла авария, в которой погибли двое молодых людей. Столкнулись "Лада Веста" и "Лада Приора", передает пресс-служба МВД по республике.

В ДТП, кроме двух погибших, есть три пострадавших, которых доставили в больницу.

- По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу с пересечением сплошной линии и врезался в «Ладу Весту», за рулем которой был 27-летний мужчина, - сказано в сообщении ведомства.

Группа сотрудников МВД работает на месте аварии и устанавливает все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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