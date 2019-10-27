Власти Чечни хотят вернуть в Россию жен боевиков, воевавших в Сирии

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-27T19:59:31+03:00

Но сначала надо узнать, остались ли они в живых

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Власти Чечни хотят вернуть российских жен боевиков, которые сбежали из лагеря в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба главы Чечни Альви Каримов.

Пресс-секретарь Кадырова заявил, что власти республики работают над тем, чтобы вернуть женщин. Но сначала надо узнать, живы ли они, а потом установить с ними контакт. Это будет трудно сделать, потому что, по словам Каримова, в Сирии проблемы с коммуникацией.

ИСТОЧНИК KP.RU