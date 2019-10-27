Власти Чечни хотят вернуть в Россию жен боевиков, воевавших в Сирии
Но сначала надо узнать, остались ли они в живых
Изменить размер текста:
Власти Чечни хотят вернуть российских жен боевиков, которые сбежали из лагеря в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба главы Чечни Альви Каримов.
Пресс-секретарь Кадырова заявил, что власти республики работают над тем, чтобы вернуть женщин. Но сначала надо узнать, живы ли они, а потом установить с ними контакт. Это будет трудно сделать, потому что, по словам Каримова, в Сирии проблемы с коммуникацией.
ИСТОЧНИК KP.RU