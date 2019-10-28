2019-10-28T09:32:40+03:00
Происшествия

Ставрополец пытался сымитировать самоубийство, чтобы не сесть в тюрьму

Он вложил нож в руку мертвого мужчины
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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31-летнего жителя села Владимировка Левокумского района обвиняют в убийстве.

Следствие полагает, что днем 22 июля этого года он выпивал алкоголь со знакомым. Но что-то пошло не так, когда знакомый попытался помириться со своей бывшей, которая теперь состояла в отношениях с обвиняемым. Тот не выдержал такой наглости и пырнул кухонным ножом в живот 40-летнего воздыхателя. Этого стало достаточно, чтобы мужчина умер на месте. 31-летний селянин испугался того, что натворил, вложил нож в руку мертвого приятеля и позвонил в скорую, сообщив о самоубийстве.

Однако следствие такой версии не поверило. Сейчас уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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