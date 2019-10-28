Три человека пострадали в ДТП с "Опелем" и "Тойотой" в Невинномысске
Пожилой водитель "Опеля" не пропустил встречную иномарку
Фото: УИГБДД по СК
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В Невинномысске днем 27 октября в ДТП пострадали 3 человека.
На 237 километре автодороги «Кавказ», которая проходит через город, водитель машины «Опель Астра» при повороте налево не пропустил «Тойоту Камри», двигавшуюся во встречном направлении. В результате произошло столкновение. От удара «Опель» вынесло в кювет, а затем в забор. В больницу с травмами увезли пожилого водителя и двоих пассажиров «Опеля». После аварии проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU