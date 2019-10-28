В Ставрополе внедорожник сбил ребенка на самокате

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-28T10:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ребенок на самокате оказался под колесами автомобиля в Ставрополе.

27 октября днем водитель автомобиля «БМВ Х6», двигаясь по улице Арсенальской, сбил маленького пешехода, который переезжал на самокате через проезжую часть.

4-летний мальчик травмировал колено и был доставлен в больницу. В момент аварии за мальчиком никто из взрослых не присматривал. Внедорожником управляла 65-летняя женщина. Идет проверка, ответственность родителей тоже предстоит установить, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU