«Что, если я сказал бы, что я гей?»: Американский журналист сделал каминг-аут в чеченской тюрьме

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-28T11:07:44+03:00

Начальник полиции поводил съемочную команду телеканала по центру Грозного и показал им мирную жизнь

Корреспондент поделился, что волновался прежде чем сказать о своей ориентации

Изменить размер текста: A A

Журналист американского телеканала АВС Джейм Лонгман снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Корреспонденту удалось встретиться с начальником чеченской полиции Апты Алаудиновым.

Журналист рассказал, что Алаудинов сразу согласился на интервью,сказав, что скрывать» им «нечего .

Начальник полиции поводил съемочную команду телеканала по чеченской столице и показал им мирную жизнь. Встреча продолжилась в одном из ресторанов, где он спросил репортеров, если ли среди них геи, но американскому корреспонденту Лонгман ушел от ответа.

Тогда Апти сообщил, что представители чеченского этноса не могут представить, что среди них есть геи, а тот, кто спросит о гомосексуальных родственниках, будет избит.

Начальник чеченской полиции устроил для журналистов экскурсию по тюрьме, где, по их словам, «пытают геев».

—Вот те страшные камеры, о которых вы говорите, — отметил Алаудинов, показывая обычную камеру для осужденных. После того как они зашли в камеру, американский журналист сказал: «Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что, если я сказал бы, что я гей?» Начальник полиции ответил, что ему бы хотелось понять, почему мужчину к «этому потянуло».

американский журналист сделал каминг-аут перед главным полицейским Чечни, когда тот показывал тюрьму для геев .

Алаудинов также отметил, что ему "с ним (журналистом) детей не крестить. Мол, корреспондент спокойно поедет к себе домой". Журналист в свою очередь положил руку Апти себе на сердце, чтобы показать, как сильно оно бьется от волнения. Алаудинов рассмеялся и похлопал репортера по плечу.

—Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все, — ответил полицейский.

Лонгман поделился с телезрителями, что Алаудинов был очень гостеприимным. В свою очередь корреспондент задал ему вопрос: «Так вы думаете, я в меньшей степени мужчина, чем вы?»

— Я бы не хотел, чтобы ты был моим другом, я прямо скажу, — ответил Алаудинов.

Напомним, ранее заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил о намерении судиться с авторами информации о якобы его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в северокавказских пабликах появилась информация о том, что в республике якобы была совершена попытка покушения на Рамзана Кадырова. В числе возможных участников называлось имя Алаудинова.

ИСТОЧНИК KP.RU