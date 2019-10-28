Водитель на Ставрополье ранил пассажира и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-28T10:21:29+03:00

Он на высокой скорости съехал с трассы и врезался в пень

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Пьяный водитель в Георгиевском округе спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.

В воскресенье около полудня в районе переулка Западный станицы Подгорной водитель «ВАЗ-2109» выбрал высокую скорость, с которой ему не удалось справиться.

Машина съехала с проезжей части и врезалась в пень.

49-летний пассажир получил травмы, а 50-летний водитель скрылся с места аварии.

Его уже нашли и привлекли к ответственности. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU