Водитель на Ставрополье ранил пассажира и скрылся с места ДТП
Пьяный водитель в Георгиевском округе спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.
В воскресенье около полудня в районе переулка Западный станицы Подгорной водитель «ВАЗ-2109» выбрал высокую скорость, с которой ему не удалось справиться.
Машина съехала с проезжей части и врезалась в пень.
49-летний пассажир получил травмы, а 50-летний водитель скрылся с места аварии.
Его уже нашли и привлекли к ответственности. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU