Бразильский тренер принял ислам в Дагестане
Марко Мачадо уже несколько лет работает в Махачкале
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Бразильский тренер по джиу-джитсу Марко Мачадо, который уже несколько лет работает в Дагестане, стал мусульманином. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Мачадо тренирует в школе боевых искусств в Махачкале. Его юные ученики помнят старания мастера и по случаю принятия ислама подарили ему Коран и коврик для молитв.
ИСТОЧНИК KP.RU
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