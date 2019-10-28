2019-10-28T11:09:16+03:00
Общество

Первый снег на Ставрополье прогнозируют на конец октября

Резкое похолодание на Ставрополье возможно уже с четверга
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье в последние дни октября ожидается минусовая температура. Однако начало недели будет довольно теплым, температура будет держаться на уровне +21...+23 градусов. А в Ставрополе немного ниже, в районе +18 ...+20.

Сильного ветра и осадков на неделе не ожидается, сообщают в региональном Гидрометцентре. Но с четверга ситуация кардинально поменяется, ночью похолодает до -2 градусов, возможно выпадение снега вместе с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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