Первый снег на Ставрополье прогнозируют на конец октября

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-28T11:09:16+03:00

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На Ставрополье в последние дни октября ожидается минусовая температура. Однако начало недели будет довольно теплым, температура будет держаться на уровне +21...+23 градусов. А в Ставрополе немного ниже, в районе +18 ...+20.

Сильного ветра и осадков на неделе не ожидается, сообщают в региональном Гидрометцентре. Но с четверга ситуация кардинально поменяется, ночью похолодает до -2 градусов, возможно выпадение снега вместе с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU