2019-10-28T11:27:28+03:00
Общество

Онкобольные дети Ставрополя просят о книгах

Помочь отвлечься ребятам на захватывающие истории может каждый житель города
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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Книгами просят поддержать детей, проходящих тяжелое лечение от онкологии в Краевой детской больнице Ставрополя. До 10 ноября можно передать помощь в библиотеку отделения детской онкологии и гематологии и лично пациентам.

Маленьким детям нравится, когда мамы читают им, а старшие уже коротают время за книжкой сами.

В этом году открыто 9 точек сбора, куда следует приносить новые книги для детей от года до 18 лет:

- Ставропольская Краевая детская библиотека (ул. Мира, 382);

- Центральная городская библиотека (пр.Октябрьской Революции, 7);

Сеть магазинов "Детское счастье" (ТЦ "Маршал" - ул.Тухачевского, 26; ул.Доваторцев, 25);

- магазин "Пассаж" - (пр. К. Маркса, 3/1 А);

- Магазин "Книжный дом" (пр. К.Маркса, 59);

- Магазин "Книжная полочка" (ул.Рогожникова, 7);

- Книжный магазин "Князь Мышкин" (пр. К.Маркса, 54 В).

ИСТОЧНИК KP.RU

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