Онкобольные дети Ставрополя просят о книгах
Книгами просят поддержать детей, проходящих тяжелое лечение от онкологии в Краевой детской больнице Ставрополя. До 10 ноября можно передать помощь в библиотеку отделения детской онкологии и гематологии и лично пациентам.
Маленьким детям нравится, когда мамы читают им, а старшие уже коротают время за книжкой сами.
В этом году открыто 9 точек сбора, куда следует приносить новые книги для детей от года до 18 лет:
- Ставропольская Краевая детская библиотека (ул. Мира, 382);
- Центральная городская библиотека (пр.Октябрьской Революции, 7);
Сеть магазинов "Детское счастье" (ТЦ "Маршал" - ул.Тухачевского, 26; ул.Доваторцев, 25);
- магазин "Пассаж" - (пр. К. Маркса, 3/1 А);
- Магазин "Книжный дом" (пр. К.Маркса, 59);
- Магазин "Книжная полочка" (ул.Рогожникова, 7);
- Книжный магазин "Князь Мышкин" (пр. К.Маркса, 54 В).
ИСТОЧНИК KP.RU