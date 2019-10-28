«Их объединила болезнь»: как расстрелянный из дробовика кот с иммунодефицитом нашел друга

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-28T12:57:04+03:00

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Большому серо-белому коту Арнольду около 3 лет, у него постоянная хромота на переднюю лапу. Когда он жил на улице Ставрополя люди отрабатывали на нем стрельбу из дробовика и воздушки. Теперь пули застряли у него в теле, которое, к сожалению, больно еще и иммунодефицитом. Такое бывает и у кошек, только для человека и других видов зверей совсем не опасно.

Пока Арнольд живет на передержке вместе с собратом по несчастью, похожим на него даже внешне — рыже-белым котом Лео. Ему тоже около 3 лет.

Жизнь котов с диагнозом иммунодефицита нельзя предсказать: проживут ли они немного или много лет. Но они точно нуждаются в постоянном хозяине, который готов взять на себя ответственность и попытаться продлить жизнь двум лежебокам.

Волонтеры просят забрать друзей вместе. Коты очень дружелюбны, любят мурчать у человека на коленях, поесть вкусно и поспать.

Сейчас Арнольд выглядит так

А Лео так

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ИСТОЧНИК KP.RU