2019-10-28T11:57:38+03:00
Общество

Отбывающий наказание в колонии чеченец и его отец затеяли махинацию на 14 миллионов рублей

Полиция ищет потерпевших от рук мошенников
Ася АСРЯН
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В Чечне отцу и сыну придется ответить за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о более 14 миллионах рублей. «Преступный бизнес» затеял сын, причем, во время отбывания наказания в колонии Тюменской области.

Злоумышленник находил на интернет-сайтах объявления о продаже иномарок. Звонил с разных номеров, представлялся покупателем и просил в рассрочку продать ему легковые и грузовые автомобили.

Помогал предприимчивому чеченцу его отец. На сегодняшний день установлено 15 жителей Чечни, пострадавших от их мошеннических действий на общую сумму 14 450 000 рублей.

Молодого чеченца из тюменской колонии этапировалина родину. А уже в республике ему и его отцу предъявили обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. Сейчас они находятся под стражей в чеченской колонии.

Правоохранители просят всех пострадавших от действий мошенников, обратиться по телефонам: 8(8712) 29-62-00 и (8712) 29-64-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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