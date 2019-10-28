7 краж на полмиллиона: на Ставрополье задержали серийного «оконщика»
40-летний житель села Верхнерусского Шпаковского района стал фигурантом семи уголовных дел. Он ломал окна и проходил в дома местных жителей, откуда брал ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.
В конце концов вора задержали с поличным во время очередного «дела» в Михайловске. В отделе полиции мужчина во всем признался. Удалось вернуть часть похищенного, но многое ставрополец уже успел продать, а деньги потратить.
Возбуждены уголовные дела о краже и попытке кражи. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU