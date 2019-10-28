Ставрополец оплатил лечение девушки, а она оказалась парнем

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-28T14:29:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курском районе местного жителя обманул мужчина под видом девушки. В социальной сети состоялось виртуальное знакомство. В переписке собеседница жаловалась на проблемы со здоровьем и попросила у своего кавалера 50 тысяч рублей на лечение в Ставрополе. Деньги были переданы через знакомого «двоюродному брату» девушки. Позже оказалось, что «брат» и был той чувственной собеседницей в соцсетях.

Когда мужчина понял, что был обманут, он обратился в полицию. Злоумышленника, 34-летнего жителя того же района, задержали. Он признался полицейским, что намеренно создал страницу с фотографией молодой девушки и с корыстными целями предложил дружбу мужчине. Сейчас дело направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU