2019-10-28T14:29:26+03:00
Происшествия

Ставрополец оплатил лечение девушки, а она оказалась парнем

При личном знакомстве мужчина не узнал "подругу" по переписке
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Курском районе местного жителя обманул мужчина под видом девушки. В социальной сети состоялось виртуальное знакомство. В переписке собеседница жаловалась на проблемы со здоровьем и попросила у своего кавалера 50 тысяч рублей на лечение в Ставрополе. Деньги были переданы через знакомого «двоюродному брату» девушки. Позже оказалось, что «брат» и был той чувственной собеседницей в соцсетях.

Когда мужчина понял, что был обманут, он обратился в полицию. Злоумышленника, 34-летнего жителя того же района, задержали. Он признался полицейским, что намеренно создал страницу с фотографией молодой девушки и с корыстными целями предложил дружбу мужчине. Сейчас дело направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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